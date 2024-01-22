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Блиновскую отправили в СИЗО на три месяца

Замоскворецкий суд Москвы на три месяца отправил в СИЗО блогера Елену Блиновскую, обвиняемую в неуплате 918 млн рублей налогов, а также в неправомерном обороте средств платежей. ТАСС

«Суд отправил в СИЗО блогера Елену Блиновскую из-за нарушения условий домашнего ареста», - сообщает прокуратура. Ura.Ru

Следственный комитет России ходатайствовал об ужесточении Блиновской меры пресечения, так как она часто нарушала условия домашнего ареста. Свидетель в суде рассказал, что она пригласила на предновогоднюю вечеринку свидетеля по ее делу. Lenta.ru

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