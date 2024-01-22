Бастрыкин поручил СК провести проверку по факту гибели кота Твикса

«Глава ведомства поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным на железной дороге в Кирове. 11 января 2024 года проводница выбросила из поезда дальнего следования кота на улицу в сильный мороз во время стоянки состава в Кирове. Позже домашнее животное было обнаружено мертвым. Известно, что питомец находился в поезде легально <...> Хозяева кота обратились в правоохранительные органы. Однако сотрудниками внутренних дел было отказано в возбуждении уголовного дела», — сообщила пресс-служба СК.