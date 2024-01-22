Бастрыкин поручил СК провести проверку по факту гибели кота Твикса
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ведомству провести проверку по факту гибели кота Твикса, которого проводница поезда выбросила на мороз в Кировской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что ответственным за проверку назначен исполняющий обязанности руководителя Центрального МСУТ СК Перепелицын А. А. После проверки он должен быть предоставить Бастрыкину доклад о проделанной работе.
«Глава ведомства поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным на железной дороге в Кирове. 11 января 2024 года проводница выбросила из поезда дальнего следования кота на улицу в сильный мороз во время стоянки состава в Кирове. Позже домашнее животное было обнаружено мертвым. Известно, что питомец находился в поезде легально <...> Хозяева кота обратились в правоохранительные органы. Однако сотрудниками внутренних дел было отказано в возбуждении уголовного дела», — сообщила пресс-служба СК.
Ранее начальник испытательного центра Кировской областной ветлаборатории сообщил, что результаты вскрытия кота Твикса назовут только владельцам погибшего животного.