Результаты вскрытия кота Твикса, выброшенного проводницей из поезда, специалисты передадут только хозяевам животного, рассказал начальник испытательного центра Кировской областной ветлаборатории Сергей Скрябин. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее волонтеры сообщили журналистам, что гибель питомца наступила из-за укуса животного и обморожения.

Начальник пояснил, что тело погибшего кота должно быть направлено к ним для исследования. Он добавил, что в регионе больше никто не проводит подобные экспертизы.

Вместе с тем, заметил Скрябин, вся «информация между заказчиком и лабораторией является конфиденциальной». В связи с этим, добавил он, данные он может представить только хозяину или его доверенному лицу.