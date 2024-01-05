В Нью-Йорке пустой состав столкнулся с пассажирским

По словам представителя пожарной службы города Йена Свордса, никто не пострадал серьезно, пишет ТАСС. Инцидент произошел, когда служебный пустой поезд столкнулся с пассажирским составом, в результате чего первый вагон пассажирского поезда сошел с рельсов. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул была проинформирована о произошедшем.

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются, место происшествия оцеплено. Власти города обеспечивают помощь пострадавшим и работают над восстановлением нормального движения поездов. Прошлой ночью "Ласточка" из Нижнего Новгорода простояла на морозе два часа. Предварительно, остановка "Ласточки" произошла из-за обледенения контактной сети. До этого стало известно, что в Москве на станции метро "Печатники" столкнулись два поезда.