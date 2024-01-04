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NBC: открывший стрельбу в школе штата Айова мертв

Устроивший стрельбу в школе штата Айова мертв. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на представителей местного полицейского управления.

Открывший стрельбу в школе штата Айова мертв
© globallookpress.com

По их данным, нападавший, вероятно, был одним из студентов. Он совершил самоубийство, уточняет NBC News.

Ранее телекомпания ABC со ссылкой на представителя местного полицейского управления сообщала об одном погибшем в результате стрельбы. По данным NBC News, также получили ранения три человека.

Четверг стал первым учебным днем в 2024 году после каникул в школе, которую посещают около 1,7 тыс. учеников.

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