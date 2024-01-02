В аэропорту Токио загорелся второй самолет

Самолет береговой охраны Японии, столкнувшийся с пассажирским лайнером Japan Airlines (JAL) в аэропорту Ханеда, также загорелся. Об этом сообщает агентство Киодо со ссылкой на спасательные службы.

© Кадр видео из соцсетей

Известно, что самолет береговой охраны готовился доставить предметы первой необходимости в районы, пострадавшие от мощных землетрясений.

На борту воздушного суда было шесть человек. Судьба пятерых пока неизвестна.

Сегодня в аэропорту Токио загорелся пассажирский самолет JAL, приземлившийся из Саппоро. По данным JAL, все пассажиры и члены экипажа (379 человек), покинули горящий самолет, не получив опасных для жизни травм.

Среди 367 пассажиров было восемь детей.