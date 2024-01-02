По предварительным данным, ЧП произошло из-за того, что лайнер столкнулся с самолетом береговой охраны. Об этом сообщает телеканал NHK, опубликовавший кадры горящего самолета.

Самолет Japan Airlines в настоящее время горит на взлетно-посадочной полосе аэропорта Ханэда. На кадрах с камеры, установленной в аэропорту, видно, как пламя и черный дым вырываются из иллюминаторов лайнера. Одно крыло сильно обгорело, при этом двигатель опирается о землю.

«По данным Japan Airlines, рейс 516 следовал из аэропорта Титосэ. После приземления в аэропорту Ханэда лайнер столкнулся с другим воздушным судном, судя по всему, самолетом береговой охраны Японии», — отмечает телеканал.