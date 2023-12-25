Последствия обстрела Горловки: фото

Минувшим вечером Вооруженные силы Украины нанесли массированный артиллерийский удар по Горловке в ДНР, в том числе с использование кассетных боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС.

В результате атаки был торговый центр "Галактика". На момент атаки в помещении ТЦ находились люди. По уточненным данным, ранение получили семь мирных жителей одна женщина погибла, сообщил в Telegram-канале глава администрации города Иван Приходько.