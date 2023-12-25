Последствия обстрела Горловки: фото

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Последствия обстрела со стороны ВСУ торгового центра "Галактика" в Никитовском районе города
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Последствия обстрела со стороны ВСУ торгового центра "Галактика" в Никитовском районе города 
© ТАСС
Последствия обстрела со стороны ВСУ торгового центра "Галактика" в Никитовском районе города
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Последствия обстрела со стороны ВСУ торгового центра "Галактика" в Никитовском районе города 
© ТАСС
Последствия обстрела со стороны ВСУ торгового центра "Галактика" в Никитовском районе города
3/11
Последствия обстрела со стороны ВСУ торгового центра "Галактика" в Никитовском районе города 
© ТАСС
Последствия обстрела со стороны ВСУ торгового центра "Галактика" в Никитовском районе города
4/11
Последствия обстрела со стороны ВСУ торгового центра "Галактика" в Никитовском районе города 
© ТАСС

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Последствия обстрела со стороны ВСУ торгового центра "Галактика" в Никитовском районе города
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Последствия обстрела со стороны ВСУ торгового центра "Галактика" в Никитовском районе города 
© ТАСС
Последствия обстрела со стороны ВСУ торгового центра "Галактика" в Никитовском районе города
6/11
Последствия обстрела со стороны ВСУ торгового центра "Галактика" в Никитовском районе города 
© ТАСС
Последствия обстрела со стороны ВСУ торгового центра "Галактика" в Никитовском районе города
7/11
Последствия обстрела со стороны ВСУ торгового центра "Галактика" в Никитовском районе города 
© ТАСС
Последствия обстрела со стороны ВСУ торгового центра "Галактика" в Никитовском районе города
8/11
Последствия обстрела со стороны ВСУ торгового центра "Галактика" в Никитовском районе города 
© ТАСС
Последствия обстрела со стороны ВСУ торгового центра "Галактика" в Никитовском районе города
9/11
Последствия обстрела со стороны ВСУ торгового центра "Галактика" в Никитовском районе города 
© ТАСС

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Пожарные машины на месте обстрела со стороны ВСУ жилого дома в центре города
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Пожарные машины на месте обстрела со стороны ВСУ жилого дома в центре города 
© ТАСС
Последствия обстрела со стороны ВСУ жилого дома в центре города
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Последствия обстрела со стороны ВСУ жилого дома в центре города 
© ТАСС

Минувшим вечером Вооруженные силы Украины нанесли массированный артиллерийский удар по Горловке в ДНР, в том числе с использование кассетных боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС.

В результате атаки был торговый центр "Галактика". На момент атаки в помещении ТЦ находились люди. По уточненным данным, ранение получили семь мирных жителей одна женщина погибла, сообщил в Telegram-канале глава администрации города Иван Приходько.

"К сожалению, торговый центр "Галактика" полностью уничтожен. Он сгорел", — добавили в администрации.

Кадры с места обстрела — в галерее "Рамблера".

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