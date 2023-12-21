Стало известно число погибших в результате стрельбы в университете Праги

Медицинская спасательная служба Праги сообщила, что в результате стрельбы на философском факультете Карлова университета на площади имени Яна Палаха в центре города погибло 11 человек, включая стрелка. Об этом служба написала в социальной сети X.

Согласно предварительным данным, ещё 9 человек были тяжело ранены, 5 или 6 человек получили раны средней степени тяжести и до 10 человек получили легкие ранения. При этом в службе подчеркнули, что эти данные ещё могут измениться.

«На место стрельбы <...> прибыло большое количество спасательных и медицинских бригад, а также инспектор. К сожалению, к университету прибыл и коронер. Мы подтвердили несколько погибших и большое количество раненых. Спектр травм широк: от очень серьезных до умеренных и легких», — рассказали в службе.

Помимо этого, в СМИ также появились подробности о мужчине, который устроил массовую стрельбу. Отмечается, что его звали Давид Козак. По имеющейся информации, он открыл стрельбу на четвёртом этаже здания университета. При этом некоторые студенты пытались спрятаться от стрельбы на карнизах и за окнами — таким образом одна из девушек сорвалась вниз и погибла при падении.

В СМИ также появилась информация о том, что стрелок покончил жизнь самоубийством, когда на место стрельбы подъехали наряды полиции. Однако пресс-служба чешской полиции утверждает, что злоумышленник был ликвидирован.

Согласно последним данным, в результате действий стрелка погибло 10 человек, ещё 30 были ранены. Полиция продолжает эвакуацию здания — многие студенты забаррикадировали аудитории, поэтому продолжают оставаться внутри университета.