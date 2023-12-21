В университете в центре Праги произошла стрельба

В Праге неизвестный злоумышленник открыл стрельбу на площади Яна Палаха в Праге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции Чехии.

По предварительной информации, отметили в полиции, несколько человек погибли. Кроме того, есть раненые.

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По данным местных СМИ, нападавший находился на крыше факультета искусств Карлова университета. Он использовал длинноствольное оружие с оптическим прицелом.

В настоящее время стражи порядка находятся на месте происшествия, вся площадь Яна Палаха и прилегающая территория полностью перекрыты

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