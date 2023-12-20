Число погибших в результате землетрясения в Китае возросло до 131

Число погибших в результате произошедшего на северо-западе Китая землетрясения возросло до 131. Еще сотни человек ранены, есть пропавшие без вести.

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По уточненным данным, в провинции Ганьсу погибли 113 человек и еще 18 в провинции Цинхай. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на местное телевидение.

Разрушительное землетрясение произошло поздно ночью 18 декабря в уезде Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа. Магнитуда подземных толчков составила 6,2. В зоне произошедшего землетрясения повреждены дома, разрушены дороги, также нарушены подача воды и электроэнергии. Тогда говорилось о 86 погибших и 96 раненых.

Спуся непродолжительное время стало известно, что погибших в результате землетрясения уже 111 человек. Китайское МЧС задействовало 1440 пожарных и спасателей.

Провинциальное пожарно-спасательное управление направило в район бедствия 580 спасателей, 88 пожарных машин, 12 поисково-спасательных собак и свыше 10 тысяч комплектов техники.

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился усилить поиски и спасение людей, ликвидировать последствия землетрясения.