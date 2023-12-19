Путин направил соболезнования Си Цзиньпину в связи с землетрясением в Китае
Президент России Владимир Путин во вторник, 19 ноября, направил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину по поводу гибели людей в результате землетрясения.
—Уважаемый господин председатель, примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших, — следует из текста телеграммы, опубликованного на официальном сайте Кремля.
Ранее сообщалось, что на северо-западе Китая в провинции Ганьсу погибли 68 человек в ходе землетрясения магнитудой 6,2 балла. Еще 96 получили ранения разной степени тяжести.
По обновленным данным, в результате подземных толчков в китайской провинции Ганьсу погибли 118 человек. 105 человек погибли в провинции Ганьсу, еще 13 — в провинции Цинхай. Также с 20 людьми была потеряна связь, ранения в результате землетрясение получили 182 человека.
17 декабря землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Тихом океане — в 133 километрах восточнее населенного пункта Тадин, в котором живет свыше семи тысяч человек.