Путин направил соболезнования Си Цзиньпину в связи с землетрясением в Китае

—Уважаемый господин председатель, примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших, — следует из текста телеграммы, опубликованного на официальном сайте Кремля.