Суд в Брянске продлил задержание отца школьницы, устроившей стрельбу

В Брянске на 3 суток продлен срок задержания Дмитрия Афанаскина — отца школьницы, устроившей ЧП со стрельбой в гимназии №5. Об этом сообщает ТАСС.

«Продлить срок задержания на срок не более 72 часов»,— сказал судья Советского суда.

Мужчину обвиняют в халатном обращении с охотничьим оружием, из которого его дочь открыла огонь по одноклассникам. По данным Mash, Афанаскина также могут обвинить по статье «Доведение до самоубийства».

Сегодня же суд арестовал директора «ЧОО Агентство Эскалибур» Сергея Поддубного и сотрудницу охраны Галину Черткову. Им инкриминировали оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и повлекшее смерть двух человек.

В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что местные власти помогут семье погибшей девочки и семьям пострадавших подростков.

1 млн рублей из областного бюджета выделят семье погибшей, по 500 тысяч рублей — семьям ребят, получивших тяжелые ранения, и по 300 тысяч — ранения легкой степени.