Гендиректор организации, охранявшей школу в Брянске, арестован

Директор ЧОО «Агентство Экскалибур» Сергей Поддубный , занимающийся охраной школы № 5 в Брянске , арестован за оказание услуг, которые не отвечали требованиям безопасности. Он пробудет в СИЗО два месяца.

Ранее, 7 декабря, ученица восьмого класса устроила стрельбу в брянской школе №5. Оружие она взяла у отца и пронесла его в тубусе для бумаги. В результате ЧП пострадали пять человек, погибла одна из учениц. Сама нападавшая покончила с собой. В прокуратуре региона сообщили, что после стрельбы в гимназии Брянска возбуждено уголовное дело.