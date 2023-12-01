В небе над Туапсе раздался громкий звук

Единая дежурно-диспетчерская служба Туапсе сообщила о громком и резком звуке, который раздался в небе над городом. Об этом сообщает РИА «Новости».

В небе над Туапсе раздался громкий звук
© РИА Новости

Причина громкого звука на данный момент не установлена. Источник добавил, что каких-либо пострадавших или разрушений, связанных с инцидентом, в городе не наблюдается. Обстоятельства произошедшего выясняют соответствующие службы.

«Хлопок был в небе. Пострадавших, погибших и разрушений нет», — сообщили в диспетчерской службе.

Ранее о звуках взрыва сообщали жители подмосковной Коломны.

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