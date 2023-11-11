СМИ: жители подмосковной Коломны сообщили о звуках взрыва

Звуки, похожие на взрыв, раздались в городе Коломне в Московской области . Об этом сообщил Telegram-канал 360tv , сославшись на местных жителей.

Согласно предварительным данным, в населенном пункте мог упасть беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Однако точная информация о причинах произошедшего, а также другие подробности инцидента пока не уточняются.

10 ноября губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил о срабатывании в регионе средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По его словам, в небе над Ливенским районом был сбит украинский беспилотник. Позже глава области уточнил, что в результате атаки никто из местных жителей не пострадал. Тем не менее упавший БПЛА повредил местную линию электропередач, но специалисты быстро устранили последствия и не допустили отключений света в жилых домах.