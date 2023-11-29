Консульство рассказало, кого подозревают в убийстве россиянки в Бодруме
Подозреваемым в убийстве двух гражданок России в турецком Бодруме является бывший муж одной из них. Об этом «РБК» сообщили в генконсульстве РФ в Анталье.
Там отметили, что связались с правоохранителями сразу после появления сообщений об убийстве Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери Даяны и они подтвердили эту информацию. Также правоохранители указали, что подозреваемым в совершении преступления является бывший муж женщины.
«По предварительным данным, он вместе с их малолетним ребенком покинул территорию Турции», — отметили они.
В связи с произошедшим в генконсульстве пообещали помочь семьям убитых с оформлением необходимых документов и возвращением тел в РФ.
Напомним, что о смерти россиянок стало известно утром 29 ноября. Среди причин убийства указывались деньги и вопрос опекунства над младшим ребенком. Всего у Двизовой трое детей — два от первого брака и один от второго.