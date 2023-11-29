Консульство рассказало, кого подозревают в убийстве россиянки в Бодруме

Подозреваемым в убийстве двух гражданок России в турецком Бодруме является бывший муж одной из них. Об этом «РБК» сообщили в генконсульстве РФ в Анталье.

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Там отметили, что связались с правоохранителями сразу после появления сообщений об убийстве Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери Даяны и они подтвердили эту информацию. Также правоохранители указали, что подозреваемым в совершении преступления является бывший муж женщины.

«По предварительным данным, он вместе с их малолетним ребенком покинул территорию Турции», — отметили они.

В связи с произошедшим в генконсульстве пообещали помочь семьям убитых с оформлением необходимых документов и возвращением тел в РФ.