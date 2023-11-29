Названы возможные причины убийства россиянок в Турции

Причиной убийства модели Ирины Двизовой предположительно стали деньги, полученные ей от продажи двух квартир в Москве, пишет Telegram-канал Mash.

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По данным канала, перед отъездом в Турцию россиянка продала квартиры на Дмитровском шоссе и Осеннем бульваре, за 34 млн рублей и 24 млн рублей соответственно.

Кроме того, модель владела большими пакетами акций «Норникеля» и «Полюс золота» на общую сумму в 12 млн рублей. Ценные бумаги она получила после смерти мужа, депутата Норильского городского совета Отара Узарашвили.

В общей сложности, у Двизовой было трое детей — сын и дочь от первого брака, сын — от второго.

Журналисты пояснили, что вторым из возможных мотивов убийства мог быть вопрос опекунства над младшим мальчиком.