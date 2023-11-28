В полиции подтвердили смерть бывшего возлюбленного Волочковой
Адвокат Александр Бенхин заявил, что сотрудники полиции «на словах» подтвердили смерть бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Бенхина, сотрудники полиции подтвердили смерть Кузнецова во время разговора с супругой последнего. При этом адвокат добавил, что в полиции не стали предъявлять никаких официальных документов о смерти.
«На словах ей подтверждают, что да, это случилось. Она просила какую-то официальную справку, но ей не дают. В СИЗО никто не отвечает, трубку не берут», — рассказал адвокат.
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о смерти Кузнецова в СИЗО «Матросская тишина» — в мае 2023 года мужчина попал под следствие из-за драки с женой. До этого Кузнецов какое-то время встречался с Анастасией Волочковой, однако пара рассталась сразу после окончания романтического отпуска.