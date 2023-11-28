В полиции подтвердили смерть бывшего возлюбленного Волочковой

По словам Бенхина, сотрудники полиции подтвердили смерть Кузнецова во время разговора с супругой последнего. При этом адвокат добавил, что в полиции не стали предъявлять никаких официальных документов о смерти.

«На словах ей подтверждают, что да, это случилось. Она просила какую-то официальную справку, но ей не дают. В СИЗО никто не отвечает, трубку не берут», — рассказал адвокат.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о смерти Кузнецова в СИЗО «Матросская тишина» — в мае 2023 года мужчина попал под следствие из-за драки с женой. До этого Кузнецов какое-то время встречался с Анастасией Волочковой, однако пара рассталась сразу после окончания романтического отпуска.