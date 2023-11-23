В Омске частично обрушилась плита кровли в многоэтажке

На крыше многоквартирного дома в Кировском округе Омска произошло частичное обрушение плиты перекрытия кровли. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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Уточняется, что речь идет о здании на улице Лукашевича 21/1.

«Специалисты обследуют здание в целях оценки угрозы дальнейшего разрушения плиты. Жильцы квартиры, расположенной под аварийной плитой, эвакуированы», — говорится в посте.

По факту произошедшего прокуратура организовала проверку соблюдения жилищного законодательства при содержании общего имущества многоквартирного дома.