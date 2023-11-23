На Новом Арбате произошел пожар

В ресторане Steak IT easy на Новом Арбате в Москве произошел пожар, из здания валит густой дым. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Уточняется, что речь идет о ресторане, расположенном на Новом Арбате, дом 21 строение 1.

По предварительным данным, в ресторане загорелся потолок. На кадрах видно, как в настоящее время из здания валит густой черный дым. Всех людей из него эвакуировали.