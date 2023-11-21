Мосгорсуд заочно арестовал участницу Pussy Riot Толоконникову
Одна из основательниц панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова заочно арестована по делу об оскорблении чувств верующих, предыдущее решение об отказе заключить ее под стражу отменено.
Мосгорсуд рассмотрел апелляцию на решение Басманного суда Москвы об отказе арестовать Толоконникову, он постановил отменить решение первой инстанции и арестовать активистку заочно на два месяца с момента ее задержания или экстрадиции, сообщили в пресс-службе суда, передает ТАСС.
В начале ноября СК потребовал заочного ареста участницы Pussy Riot Толоконниковой, обвиняемой в оскорблении чувств верующих.