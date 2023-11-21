Мосгорсуд заочно арестовал участницу Pussy Riot Толоконникову

Одна из основательниц панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова заочно арестована по делу об оскорблении чувств верующих, предыдущее решение об отказе заключить ее под стражу отменено.

Мосгорсуд заочно арестовал участницу Pussy Riot Толоконникову
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Мосгорсуд рассмотрел апелляцию на решение Басманного суда Москвы об отказе арестовать Толоконникову, он постановил отменить решение первой инстанции и арестовать активистку заочно на два месяца с момента ее задержания или экстрадиции, сообщили в пресс-службе суда, передает ТАСС.

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В начале ноября СК потребовал заочного ареста участницы Pussy Riot Толоконниковой, обвиняемой в оскорблении чувств верующих.

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