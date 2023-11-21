Мосгорсуд заочно арестовал участницу Pussy Riot Толоконникову

Одна из основательниц панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова заочно арестована по делу об оскорблении чувств верующих, предыдущее решение об отказе заключить ее под стражу отменено.

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию на решение Басманного суда Москвы об отказе арестовать Толоконникову, он постановил отменить решение первой инстанции и арестовать активистку заочно на два месяца с момента ее задержания или экстрадиции, сообщили в пресс-службе суда, передает ТАСС.