Озвучена версия инцидента с отравлением метадоном в Астрахани
Отравившиеся в Астрахани метадоном могли считать, что употребляют мефедрон, поэтому не рассчитали дозировку. Такую версию рассматривают в правоохранительных органах, передает ТАСС.
По предварительным данным, трое человек скончались в результате отравления метадоном. Всего от него пострадало 20 человек.
В правоохранительных органах считают, что отравившиеся могли считать, что употребляют мефедрон и поэтому не рассчитали дозировку. Перепутать вещества могли при фасовке или сами курьеры, они похожи внешне, но имеют разную дозировку, неправильный расчет которой может закончится летальным исходом.
Ранее сообщалось, что по подозрению в сбыте правоохранители задержали трех иностранцев. Двое из них уже дали признательные показания. Им грозит до 15 лет лишения свободы.