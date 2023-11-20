Озвучена версия инцидента с отравлением метадоном в Астрахани

Отравившиеся в Астрахани метадоном могли считать, что употребляют мефедрон, поэтому не рассчитали дозировку. Такую версию рассматривают в правоохранительных органах, передает ТАСС.

По предварительным данным, трое человек скончались в результате отравления метадоном. Всего от него пострадало 20 человек.

В правоохранительных органах считают, что отравившиеся могли считать, что употребляют мефедрон и поэтому не рассчитали дозировку. Перепутать вещества могли при фасовке или сами курьеры, они похожи внешне, но имеют разную дозировку, неправильный расчет которой может закончится летальным исходом.