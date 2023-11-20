Задержанные в Астрахани иностранцы начали давать признательные показания

В пресс-центре МВД России сообщили, что два задержанных в Астрахани иностранца начали давать признательные показания по обвинению в сбыте наркотиков. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что один из задержанных признался, что приехал в Москву из Киргизии на поиски работы. Проработав какое-то время на стройке, мужчина поехал на Ставрополье, где ему дали наркотики.

«Потом приехали сюда (в Астрахань — прим. ред.), чтобы товар закладывать», — рассказал он.

«Я приехал сюда с друзьями. С наркотиками. Мы привезли коробку, положили», — передаёт слова второго задержанного источник.

При этом третий иностранец, из трёх ранее задержанных, продолжает отрицать свою причастность к преступлению. В пресс-центре также МВД добавили, что теперь задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.