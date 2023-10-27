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Мосгорсуд приговорил к 12 годам строгого режима ученого ЦАГИ Губанова по делу о госизмене

Мосгорсуд назначил 12 лет колонии строгого режима ученому Центрального аэрогидродинамического института имени Н. Е.

Суд вынес приговор ученому ЦАГИ Губанову
© РИА Новости

Жуковского (ЦАГИ) Анатолию Губанову, признав его виновным в государственной измене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В пятницу суд признал Анатолия Губанова виновным по ст. 275 УК РФ (госизмена) и назначил ему наказание в виде 12 лет колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе.

Ранее его подчиненного Валерия Голубкина приговорили к 12 годам колонии строгого режима по делу о госизмене.

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