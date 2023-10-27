Суд вынес приговор ученому ЦАГИ Губанову

Мосгорсуд назначил 12 лет колонии строгого режима ученому Центрального аэрогидродинамического института имени Н. Е.
Жуковского (ЦАГИ) Анатолию Губанову, признав его виновным в государственной измене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"В пятницу суд признал Анатолия Губанова виновным по ст. 275 УК РФ (госизмена) и назначил ему наказание в виде 12 лет колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе.
Ранее его подчиненного Валерия Голубкина приговорили к 12 годам колонии строгого режима по делу о госизмене.