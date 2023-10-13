Авиаэксперт высказался о сбое в сервисе Flightradar с сигналами от бортов РФ
Авиационный эксперт Роман Гусаров в разговоре с Рамблером высказался о сбоях в онлайн-сервисе Flightradar, где второй день подряд выводятся данные о якобы подаваемых российскими самолетами сигналах общей тревоги (General emergency).
Как ранее передавал ТАСС, 13 октября в сервисе появилась информация о многочисленных сигналах General emergency, которые подают российские пассажирские рейсы. При этом все самолеты находятся в воздухе и не меняют маршрут. Накануне в системе наблюдался аналогичный сбой.
Flightradar отображал данные, что российские самолеты якобы подавали сигнал тревоги, но при этом они спокойно следовали по своим маршрутам. Сбой бортовой системы мог бы произойти на одном-двух самолетах, но массово такое происходить не может. Поэтому дело было явно не в самолетах, а в системе Flightradar, которая почему-то начала выдавать такие данные. Это иностранная система. Возможно, что-то намудрили программисты. Наверное, как всегда, хотели ввести санкции и отключить нас, но "накосячили". Или, может быть, это были хакеры. Сейчас точно сказать нельзя. Но можно утверждать, что к авиации произошедшее не имеет отношения, потому что мы видели, что самолеты не меняли курс, летели по маршруту и прилетали вовремя.Роман Гусаров Глава отраслевого портала «Авиа.ру»
Сбой системы Flightradar не отразился на работе авиационной отрасли РФ, отметил специалист.
"Был только информационный шум. В авиации этого вообще никто не заметил. Flightradar не является авиационной системой оповещения, это просто общедоступный сайт, открытый для всех пользователей. По большому счету он вообще не имеет отношения к функционированию авиации. Никто, кроме любителей, не пользуется Flightradar. Профессиональные авиадиспетчеры получают информацию с автоответчиков. Соответственно, если бы автоответчики системы управления воздушным движением давали сигналы бедствия, то мы бы увидели какую-то реакцию на это. Когда такое происходит, то самолет уходит на запасной аэродром или, допустим, производит экстренную посадку. Но ничего такого не было", — сказал эксперт, подчеркнув, что никакой угрозы безопасности полетов над Россией нет.
Ранее Гусаров отмечал, что в России нет масштабных проблем с обслуживанием самолетов. По его словам, имеющихся воздушных судов стране хватит еще примерно на 10 лет.