Авиаэксперт высказался о сбое в сервисе Flightradar с сигналами от бортов РФ

Flightradar отображал данные, что российские самолеты якобы подавали сигнал тревоги, но при этом они спокойно следовали по своим маршрутам. Сбой бортовой системы мог бы произойти на одном-двух самолетах, но массово такое происходить не может. Поэтому дело было явно не в самолетах, а в системе Flightradar, которая почему-то начала выдавать такие данные. Это иностранная система. Возможно, что-то намудрили программисты. Наверное, как всегда, хотели ввести санкции и отключить нас, но "накосячили". Или, может быть, это были хакеры. Сейчас точно сказать нельзя. Но можно утверждать, что к авиации произошедшее не имеет отношения, потому что мы видели, что самолеты не меняли курс, летели по маршруту и прилетали вовремя.

Роман Гусаров Глава отраслевого портала «Авиа.ру»