В сервисе Flightradar произошел очередной сбой с сигналами от российских бортов

Второй за последние два дня сбой произошел в работе сервиса Flightradar, свидетельствуют данные с приложения сервиса.

Как передает корреспондент ТАСС, в сервисе появилась информация о многочисленных сигналах General emergency (Общая тревога), которые подают российские пассажирские рейсы. При этом все самолеты находятся в воздухе и не меняют маршрут следования.