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В сервисе Flightradar произошел очередной сбой с сигналами от российских бортов

Второй за последние два дня сбой произошел в работе сервиса Flightradar, свидетельствуют данные с приложения сервиса.

Как передает корреспондент ТАСС, в сервисе появилась информация о многочисленных сигналах General emergency (Общая тревога), которые подают российские пассажирские рейсы. При этом все самолеты находятся в воздухе и не меняют маршрут следования.

Пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги в полете над Россией

Накануне сбой произошел в системе отслеживания самолетов, которой пользуется Flightradar, в результате чего борты российских авиакомпаний подавали сигналы тревоги, а несколько десятков авиалайнеров других стран отображались находящимися в небе в районе подмосковной Электростали.

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