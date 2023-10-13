В сервисе Flightradar произошел очередной сбой с сигналами от российских бортов

Второй за последние два дня сбой произошел в работе сервиса Flightradar, свидетельствуют данные с приложения сервиса.
Как передает корреспондент ТАСС, в сервисе появилась информация о многочисленных сигналах General emergency (Общая тревога), которые подают российские пассажирские рейсы. При этом все самолеты находятся в воздухе и не меняют маршрут следования.
Накануне сбой произошел в системе отслеживания самолетов, которой пользуется Flightradar, в результате чего борты российских авиакомпаний подавали сигналы тревоги, а несколько десятков авиалайнеров других стран отображались находящимися в небе в районе подмосковной Электростали.