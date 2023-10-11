«России это невыгодно». Эксперт прокомментировал инцидент с Balticconnector
Произошедший на газопроводе Balticconnector инцидент не выгоден России ни с экономической, ни с политической точек зрения. Об этом, комментируя сообщения о повреждении объекта, в разговоре с Рамблером заявил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.
8 октября сообщалось, что подводный газопровод между Финляндией и Эстонией был перекрыт из-за подозрения на утечку. Позднее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что газопровод Balticconnector "весьма вероятно" был поврежден в результате внешнего воздействия. Он подчеркнул, что НАТО готово помочь с расследованием инцидента. По мнению финских источников, диверсия стала "возмездием" РФ за присоединение Финляндии к альянсу.
Понятно, что сейчас европейцы продвигают версию, что, мол, это сделала коварная Россия, которая "мстит" за "Северные потоки". Но если объективно посмотреть на интересы сторон, то России это как раз не выгодно. Если Balticconnector был бы идущим в Европу газопроводом от альтернативного источника, от нашего конкурента, или если бы, например, взорвали газопровод Baltic Pipe, идущий из Норвегии в Польшу, тогда такие заявления были бы понятны. Но газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией изначально затевался именно как интерконнектор и строился на деньги ЕС. Интерконнектор - это газопровод, по которому газ может идти то в одну, то в другую сторону. То есть это газопровод, располагающийся внутри Евросоюза, и газ по нему идет не от производителя к потребителю, а между потребителями. Он нужен, чтобы связывать потребителей, чтобы был более свободный переток газа между странами, чтобы на соседних рынках сравнялись цены и так далее. Поэтому России здесь было бы не логично уничтожать газопровод. Тем более по нему частично идет и российский газ.Игорь ЮшковВедущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ
Эксперт напомнил, что в прошлом году Финляндия отказалась переходить на рублевые расчеты, и поэтому по прямому контракту с "Газпромом" трубопроводные поставки не осуществляются.
"Но теперь Финляндия покупает наш СПГ в том же объеме, в котором ранее покупала трубопроводный газ. Этот СПГ финны потребляют у себя, а также поставляют его часть по газопроводу Balticconnector в Эстонию. Получается, что мы якобы взрываем газопровод, по которому наш же газ попадает в Эстонию. Такая мотивация не совсем понятна. Никаких экономических обоснований уничтожению газопровода нет", — подчеркнул Юшков.
С точки зрения баланса на газовом рынке Европы остановка Balticconnector не имеет определяющего значения, добавил аналитик.
"Многие говорят, что инцидент вызвал рост цен на газ, но мы не можем говорить о том, что это событие напрямую повлияло на ситуацию. При этом можно отметить, что авария на Balticconnector по срокам совпала с требованием Израиля к компании Chevron закрыть добычу на месторождении Тамар, часть газа с которого сжижается в Египте и идет в Европу. То есть внешние поставки сократились не из-за взрыва на Balticconnector, а за счет остановки добычи на Тамаре. Кроме того, возобновилась забастовка на СПГ-заводах Австралии, плюс на ветряных электростанциях Европы уменьшилась выработка, и газ стал более востребован, подрос в цене. То есть из-за Balticconnector газовый баланс в Европе не изменился. По нему шли мизерные объемы газа - Эстония в год потребляет менее одного миллиарда кубов", — добавил эксперт.
Вместе с тем Юшков допустил, что взрыв на Balticconnector может быть использован Западом для введения в отношении России новых ограничительных мер.
"С политической точки зрения все это закручивается очень быстро. Похоже на историю, когда должен произойти яркий инцидент, который станет обоснованием для ужесточения санкций против России. И тут вспоминается недавний призыв Польши ввести санкции в виде запрета на импорт СПГ из России, который многие страны отвергли. Но когда раньше было необходимо принимать санкции против РФ, которые станут болезненными для самого ЕС, происходили яркие события, подталкивающие Европу к таким решениям", — обратил внимание аналитик.
С прошедшего после инцидента на Balticconnector момента общественности не были представлены фото- или видеодоказательства произошедшего, подчеркнул эксперт.
"Нам до сих пор даже не показали кадры, например, с выходящим на поверхность газом. Когда взорвали "Северные потоки", там уже чуть ли не через два часа кружил вертолет и показывал такие кадры в прямом эфире. Сейчас ничего нет, только заявления операторов газопровода, а также финских и эстонских властей. И все, других данных нет. При этом Россию уже обвиняют. Это указывает на чрезвычайно быструю политизацию данного инцидента", — сказал он.
По словам эксперта, теракт на "Северных потоках" "открыл ящик Пандоры".
"Теперь взрывать подводные газопроводы - это нормально. Кто бы это ни делал, теперь это допустимое событие. В этом плане очередные "красные линии" были пройдены, когда были взорваны "Северные потоки". Поэтому теперь, думаю, в разных странах мира участники различных конфликтов могут допускать уничтожение газопроводов", — считает Юшков.
Ранее глава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен в эфире телеканала Yle заявил, что газопровод Balticconnector мог получить повреждения от корабельного якоря.