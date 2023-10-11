Понятно, что сейчас европейцы продвигают версию, что, мол, это сделала коварная Россия, которая "мстит" за "Северные потоки". Но если объективно посмотреть на интересы сторон, то России это как раз не выгодно. Если Balticconnector был бы идущим в Европу газопроводом от альтернативного источника, от нашего конкурента, или если бы, например, взорвали газопровод Baltic Pipe, идущий из Норвегии в Польшу, тогда такие заявления были бы понятны. Но газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией изначально затевался именно как интерконнектор и строился на деньги ЕС. Интерконнектор - это газопровод, по которому газ может идти то в одну, то в другую сторону. То есть это газопровод, располагающийся внутри Евросоюза, и газ по нему идет не от производителя к потребителю, а между потребителями. Он нужен, чтобы связывать потребителей, чтобы был более свободный переток газа между странами, чтобы на соседних рынках сравнялись цены и так далее. Поэтому России здесь было бы не логично уничтожать газопровод. Тем более по нему частично идет и российский газ.

Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ