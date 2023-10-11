В Финляндии назвали причину повреждения газопровода Balticconnector

Газопровод Balticconnector мог получить повреждения от корабельного якоря, заявил глава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен в эфире телеканала Yle.

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"Я думаю, что к этому, вероятно, привела череда событий, когда большой корабль стоит на якоре, а штормовой ветер толкает судно вперед и якорь начинает дрейфовать", - приводит его слова агентство ТАСС.

По словам Саволайнена, будет трудно установить точно, была ли это случайность или преднамеренный шаг. Кроме того, эксперт предупредил, что бездоказательно обвинять какие-либо страны не следует: нужно дождаться результатов расследования.