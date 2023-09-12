В Москве арестовали экс-коллегу следователя по делу о взятке 1,6 млрд рублей

Напомним, что в июне у Тамбиева были изъяты биткоины на общую сумму более чем в 1,6 миллиарда рублей. Согласно версии следствия, в 2022 году Тамбиеву поручили расследовать дело хакерской группировки Infraud Organization. В процессе установки обстоятельств дела следователь получил от хакеров взятку в криптовалюте. Но после передачи биткоинов хакеры рассказали ФСБ о том, что Тамбиев принял взятку. На данный момент дело против Тамбиева ещё не закончено.