В Москве арестовали экс-коллегу следователя по делу о взятке 1,6 млрд рублей
Пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ольга Назарова заявила, что суд арестовал Кристину Ляховенко, которая является бывшей коллегой ранее арестованного за взятку в биткоинах следователя Марата Тамбиева. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что Ляховенко была арестована до 10 ноября. Подробности ареста пока не уточняются.
Напомним, что в июне у Тамбиева были изъяты биткоины на общую сумму более чем в 1,6 миллиарда рублей. Согласно версии следствия, в 2022 году Тамбиеву поручили расследовать дело хакерской группировки Infraud Organization. В процессе установки обстоятельств дела следователь получил от хакеров взятку в криптовалюте. Но после передачи биткоинов хакеры рассказали ФСБ о том, что Тамбиев принял взятку. На данный момент дело против Тамбиева ещё не закончено.