У бывшего следователя СК изъяли биткоины на 1,6 млрд рублей

Никулинский суд Москвы изъял у обвиняемого в получении взятки бывшего следователя СК Марата Тамбиева 1032 биткоина, что оценивается в более чем 1,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно версии следствия, в 2022 году обвиняемый проводил расследование дела о хакерской группировке Infraud Organization. В процессе расследования он стал вымогать у хакеров взятку и получил её в криптовалюте. Однако после перевода средств хакеры пожаловались на Тамбиева в ФСБ, и следователя задержали. В данный момент расследование против него ещё ведётся.