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У бывшего следователя СК изъяли биткоины на 1,6 млрд рублей

Никулинский суд Москвы изъял у обвиняемого в получении взятки бывшего следователя СК Марата Тамбиева 1032 биткоина, что оценивается в более чем 1,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

У бывшего следователя СК изъяли биткоины на 1,6 млрд рублей
© РИА Новости

Отмечается, что изъятые средства будут обращены в доход РФ.

«Решением суда цифровая валюта в размере 1032.1 ВТС (более 1,6 миллиарда рублей), принадлежащая Марату Тамбиеву, будет обращена в доход Российской Федерации», – сообщили в пресс-службе суда.

Согласно версии следствия, в 2022 году обвиняемый проводил расследование дела о хакерской группировке Infraud Organization. В процессе расследования он стал вымогать у хакеров взятку и получил её в криптовалюте. Однако после перевода средств хакеры пожаловались на Тамбиева в ФСБ, и следователя задержали. В данный момент расследование против него ещё ведётся.

Ранее чиновницу из Челябинска задержали по подозрению в получении взятки.

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