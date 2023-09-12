Стал известен размер компенсации пассажирам севшего в поле Airbus A320
Генеральный директор компании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов заявил, что пассажиры самолёта Airbus A320, который выполнил экстренную посадку под Новосибирском, получат компенсацию по 100 тысяч рублей каждый. Об этом сообщает ТАСС.
«Каждому будет выплачено 100 тысяч рублей», заявил он. Это решение также подтвердили в страховой компании «АльфаСтрахование». Там добавили, что в данный момент страховая компания и «Уральские авиалинии» совместно выясняют обстоятельства инцидента, а также размер ущерба.
Напомним, что 12 сентября самолет Airbus A320 совершил аварийную посадку в Новосибирской области. Ранее рейс передавал сигнал тревоги. На борту самолета находился 161 пассажир, из них 23 несовершеннолетних. Согласно имеющейся информации, никто из пассажиров не получил серьёзных травм, медицинская помощь потребовалась только одному человеку, у которого выросло артериальное давление. Обстоятельства и причины происшествия уточняются.