Аварийная посадка самолета под Новосибирском: главное

В Новосибирской области самолет Airbus A320, направлявшийся из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку на грунт. Главное об инциденте - в материале «Рамблера».

Что произошло

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил в своем Telegram-канале, что лайнер «Уральских авиалиний» экстренно сел в регионе во вторник, 12 сентября, в 09:44 по местному времени.

По данным «Уральских авиалиний» и властей региона, на борту самолета находился 161 пассажир, в том числе 23 ребенка.

В Росавиации «Интерфаксу» сообщили, что пилоты самолета «визуально выбирали» место для посадки. В итоге самолет приземлился в поле у населенного пункта Каменка (около 180 километров до Новосибирска).

Видео с севшим в поле самолетом опубликовала Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В прокуратуре заявили, что аварийную посадку самолет совершил «по технической причине». Прокуроры организовали проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

Глава Омской области Виталий Хоценко заявил ТАСС, что у лайнера возникли проблем с гидросистемой. У экипажа появились опасения, что при посадке на запасном аэродроме откажут тормоза, поэтому было принято решение сесть на грунт вне аэродрома.

О самолете

По данным «Интерфакса», инцидент произошел с самолетом с бортовым номером RA-73805. Свой первый он совершил 2 февраля 2004 года, летал в Air Arabia и Air Arabia Maroc, а с 2013-го эксплуатировался «Уральскими авиалиниями».

Последствия

Губернатор Травников сообщил, что жертв нет. Самолет не загорелся, пассажиров эвакуировали. В региональном управлении МЧС «Интерфаксу» сообщили, что на земле также нет разрушений. В региональном Минздраве уточнили, что в результате аварийной посадки медицинская помощь потребовалась одному человеку - у него поднялось артериальное давление. Травм, по предварительным данным, никто не получил. В министерстве отметили, что среди пассажиров было двое детей в возрасте меньше года.

Травников поручил своему заместителю Сергею Семке и главе Убинского района (там сел самолет) Олегу Конюку оказать помощь МЧС для устранения последствий инцидента и помощи пассажирам.