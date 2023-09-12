На самолете три гидросистемы внутри независимых контуров. И каждый контур запитывает определенные исполняющие механизмы. Это, например, выпуск шасси, механизация крыла (выпуск закрылков, предкрылков), руль направления, руль высоты. И бустеры - гидроцилиндры, которые управляют отклонением всех этих механизмов - работают от как раз гидросистемы. Ее можно сравнить с кровеносной системой человека. Если вскрыть вену, то кровь вытечет - и все. То же самое с самолетом: если в контуре гидросистемы падает давление, это означает, что либо неисправны насосы с приводом от двигателя, либо произошла потеря герметичности контура гидросистемы. И, например, механизация крыла или управление работают от всех трех контуров. Когда отказывают все три контура, то самолет становится "утюгом", неуправляемым куском железа, который падает. Однако сразу все три гидросистемы на самолете отказывают крайне редко.

Вадим Лукашевич Авиаэксперт, экс-конструктор ОКБ «Сухой»