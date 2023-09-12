Авиаэксперт раскритиковал пилотов севшего на грунт под Новосибирском самолета
Независимый авиаэксперт Вадим Лукашевич в разговоре с Рамблером прокомментировал инцидент с самолетом "Уральских авиалиний", совершившем экстренную посадку в Новосибирской области. Он отметил, что пилоты действовали слишком рискованно, сажая воздушное судно в поле. По словам специалиста, оптимальным решением было бы попытаться посадить лайнер в аэропорту Омска.
Ранее сообщалось, что летевший из Сочи в Омск самолет Airbus A320 "Уральских авиалиний" сел на грунт в районе села Убинское Новосибирской области. На его борту находился 161 пассажир, пострадавших нет. Глава Омской области Виталий Хоценко заявил ТАСС, что у лайнера возникли проблем с гидросистемой. У экипажа появились опасения, что при посадке на запасном аэродроме откажут тормоза, поэтому было принято решение сесть на грунт вне аэродрома.
На самолете три гидросистемы внутри независимых контуров. И каждый контур запитывает определенные исполняющие механизмы. Это, например, выпуск шасси, механизация крыла (выпуск закрылков, предкрылков), руль направления, руль высоты. И бустеры - гидроцилиндры, которые управляют отклонением всех этих механизмов - работают от как раз гидросистемы. Ее можно сравнить с кровеносной системой человека. Если вскрыть вену, то кровь вытечет - и все. То же самое с самолетом: если в контуре гидросистемы падает давление, это означает, что либо неисправны насосы с приводом от двигателя, либо произошла потеря герметичности контура гидросистемы. И, например, механизация крыла или управление работают от всех трех контуров. Когда отказывают все три контура, то самолет становится "утюгом", неуправляемым куском железа, который падает. Однако сразу все три гидросистемы на самолете отказывают крайне редко.Вадим Лукашевич Авиаэксперт, экс-конструктор ОКБ «Сухой»
На фотоснимках с места аварийной посадки самолета видно, что у воздушного судна работала посадочная механизация - у него были выпущены закрылки, отметил специалист.
"То есть как минимум один контур работал. Возможно, ситуация с гидросистемой развивалась в неблагоприятном ключе и возникла вероятность, что пилоты просто потеряют управление, самолет станет булыжником и упадет, и тогда они приняли решение о посадке, пока сохраняется управляемость. Допустим, у них пропало давление в одной гидросистеме, и они приняли решение лететь в Новосибирск. А потом в ходе полета они увидели, что давление начало падать уже во второй гидросистеме, а лететь куда-то на одной - это сложно", — сказал Лукашевич.
По словам специалиста, оптимальным решением в сложившейся ситуации было бы летать над Омском, вырабатывая топливо и снижая посадочную массу, после чего заходить на посадку в аэропорту.
"Ну выкатишься ты [за пределы полосы при посадке], ну сломаешь шасси. За ней есть еще несколько сотен метров грунтовой концевой полосы безопасности. Но тут ты будешь садиться на штатный аэродром, где есть наземные аварийные службы. Это пожарные машины, скорая помощь, эвакуация. Они могут подготовиться, пока самолет вырабатывает топливо, собраться у конца полосы. А разве сейчас ситуация сложилась лучше? Самолет приземлился за 200 км от ближайшего города", — сказал эксперт.
Лукашевич отметил, что пилотам очень повезло найти подходящее поле для посадки.
"А если бы не было этой опушки? Посадка на деревья означала бы разрушение самолета и человеческие жертвы. Шансы выжить были бы только у пассажиров последних 10-15 рядов, расположенных в конце самолета", — заявил он.
Решение пилотов о полете с неисправностью до Новосибирска авиаэксперт назвал "глупостью".
"Они испугались выкатки за полосу в нормальном аэропорту и решили лететь. Решили, что "журавль в небе" лучше в такой ситуации. Но на борту уже произошло авиационное происшествие, и дальше нужно было предотвратить его развитие. Долететь до аэропорта Толмачево в Новосибирске не получилось, это было глупое решение. Надо было садиться в Омске. Ну, может быть, выкатились бы [за пределы ВПП] - ничего страшного", — выразил мнение Лукашевич.
Ранее гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов сообщил, что аварийно севший в Новосибирской области самолёт будет восстановлен.