СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

В Сумской области прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Уточняется, что причиной взрывов может быть работа ПВО.

«Сообщают о взрывах в Сумской области. По предварительной информации, сработала ПВО», – сказано в источнике.

Кроме того, согласно информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области была объявлена воздушная тревога. Официальная причина взрывов пока не уточняется. Информации о возможных повреждениях и жертвах также не поступало.