СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

В Сумской области произошли взрывы
В Сумской области прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Уточняется, что причиной взрывов может быть работа ПВО.
«Сообщают о взрывах в Сумской области. По предварительной информации, сработала ПВО», – сказано в источнике.
Кроме того, согласно информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области была объявлена воздушная тревога. Официальная причина взрывов пока не уточняется. Информации о возможных повреждениях и жертвах также не поступало.
Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве на левом берегу Днепра в Киеве.
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