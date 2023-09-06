Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве

Взрыв произошел в доме на левом берегу Днепра в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».

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Взрыв произошел в многоэтажном доме, который находится в исторической местности Русановка. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, однако официально информацию власти пока не комментировали. Подробности инцидента выясняются. Воздушная тревога в столице не объявлялась.

Напомним, что утром в среду, 6 сентября, в Киеве объявили воздушную тревогу. Она продолжалась почти два часа. Очевидцы сообщали, что в столице прогремели не менее пяти взрывов.