Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Взрыв произошел в доме на левом берегу Днепра в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».
Взрыв произошел в многоэтажном доме, который находится в исторической местности Русановка. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, однако официально информацию власти пока не комментировали. Подробности инцидента выясняются. Воздушная тревога в столице не объявлялась.
Напомним, что утром в среду, 6 сентября, в Киеве объявили воздушную тревогу. Она продолжалась почти два часа. Очевидцы сообщали, что в столице прогремели не менее пяти взрывов.
Позднее Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Киевской области были повреждены складские помещения. Что именно хранилось в них — ведомство не уточнило.