Бывшего мэра Димитровграда арестовали на два месяца

Ленинский районный суд Ульяновска сообщил, что бывший мэр Димитровграда Андрей Большаков был арестован на два месяца по обвинению в коррупции. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 7 октября 2023 года включительно», – сообщили в суде.

Там также добавили, что Большакова обвиняют по части 6 статьи 290 УК РФ – «Получение взятки в особо крупном размере». По этой статье бывшему мэру грозит до 15 лет лишения свободы, а также штраф.