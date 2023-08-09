Бывшего мэра Димитровграда арестовали на два месяца
Ленинский районный суд Ульяновска сообщил, что бывший мэр Димитровграда Андрей Большаков был арестован на два месяца по обвинению в коррупции. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 7 октября 2023 года включительно», – сообщили в суде.
Там также добавили, что Большакова обвиняют по части 6 статьи 290 УК РФ – «Получение взятки в особо крупном размере». По этой статье бывшему мэру грозит до 15 лет лишения свободы, а также штраф.
Ранее стало известно, что во время задержания Большаков заперся в автомобиле и оказал сопротивление силовикам. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух.