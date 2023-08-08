СМИ: мэра Димитровграда задержали со стрельбой

СМИ: Мэра Димитровграда Большакова задержали со стрельбой
Мэра Димитровграда Андрея Большакова задержали со стрельбой. Об этом во вторник, 8 августа, сообщает Telegram-канал «112».
Известно, что мэра поджидали на парковке у его офиса сотрудники СК. Увидев их, чиновник заперся в своем автомобиле и начал оказывать сопротивление силовикам. Оперативникам пришлось произвести предупредительный выстрел в воздух.
Во время обыска в машине Большакова обнаружили взятку больше миллиона рублей. В настоящее время на рабочем месте мэра Димитровграда работают силовики, пишет «112».