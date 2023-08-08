СМИ: мэра Димитровграда задержали со стрельбой

Мэра Димитровграда Андрея Большакова задержали со стрельбой. Об этом во вторник, 8 августа, сообщает Telegram-канал «112».

Известно, что мэра поджидали на парковке у его офиса сотрудники СК. Увидев их, чиновник заперся в своем автомобиле и начал оказывать сопротивление силовикам. Оперативникам пришлось произвести предупредительный выстрел в воздух.