Из-за ливня в зданиях Госдумы и Совфеда появились протечки

Пресс-секретарь управделами президента России Елена Крылова заявила, что из-за сильного ливня в Москве в зданиях Госдумы и Совфеда появились протечки. По её словам, специалисты работают над оперативным устранением неполадок.

Отмечается, что в одном из залов Совета Федерации прямо во время круглого стола начала течь крыша. Кроме того, на последнем этаже здания Госдумы на потолке появились подтеки.

«Действительно, после дождя есть небольшие протечки. Специалисты уже занимаются этим и оперативно устранят их», – прокомментировала ситуацию Крылова.