Последствия сильного дождя в Москве
Сильный ливень с грозой накрыл центральную, западную, южную и восточную части Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.
Из-за осадков на некоторых улицах столицы начались локальные подтопления.
Согласно прогнозу синоптиков в период с 18 по 19 июля в Москве ожидается сильный дождь и с градом, гроза, порывы ветра могут достигать до 17-20 метров в секунду, а в ночные часы и в первой половине дня 19 июля - до 25 метров в секунду.
Как отмечали в комплексе городского хозяйства столицы, существует вероятность выпадения до утра среды порядка 40 миллиметров осадков.
Как сейчас выглядят центральные улицы Москвы – в галерее «Рамблера».
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