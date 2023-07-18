Последствия сильного дождя в Москве

Согласно прогнозу синоптиков в период с 18 по 19 июля в Москве ожидается сильный дождь и с градом, гроза, порывы ветра могут достигать до 17-20 метров в секунду, а в ночные часы и в первой половине дня 19 июля - до 25 метров в секунду.