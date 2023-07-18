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Последствия сильного дождя в Москве

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Мужчина на подтопленной улице в результате ливня в Москве 
© РИА Новости
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Автомобиль на подтопленной улице в результате ливня в Москве 
© РИА Новости
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Прохожие на подтопленной улице в результате ливня в Москве 
© РИА Новости
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Мужчина с велосипедом на подтопленной улице в результате ливня в Москве 
© РИА Новости

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Люди идут по Садовому кольцу во время дождя в Москве 
© РИА Новости
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Мужчина возле храма Христа Спасителя во время дождя в Москве 
© РИА Новости
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Прохожий на подтопленной улице в результате ливня в Москве 
© РИА Новости
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Автомобили на подтопленной улице в результате ливня в Москве 
© РИА Новости
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Девушки перебегают улицу во время дождя в Москве 
© РИА Новости

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Женщина с пакетом во время сильного ливня возле метро "Баррикадная" в Москве 
© РИА Новости
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Автомобили на подтопленной улице в результате ливня в Москве 
© РИА Новости
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Женщина с ребенком во время дождя в Москве 
© РИА Новости
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Прохожие на подтопленной улице в результате ливня в Москве 
© РИА Новости

    Сильный ливень с грозой накрыл центральную, западную, южную и восточную части Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

    Из-за осадков на некоторых улицах столицы начались локальные подтопления.

    Согласно прогнозу синоптиков в период с 18 по 19 июля в Москве ожидается сильный дождь и с градом, гроза, порывы ветра могут достигать до 17-20 метров в секунду, а в ночные часы и в первой половине дня 19 июля - до 25 метров в секунду.

    Как отмечали в комплексе городского хозяйства столицы, существует вероятность выпадения до утра среды порядка 40 миллиметров осадков.

    Как сейчас выглядят центральные улицы Москвы – в галерее «Рамблера».

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