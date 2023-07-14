Следствие предъявило Денисенко обвинение в убийстве Ржицкого

Следствие предъявило обвинение Сергею Денисенко , ранее задержанному по подозрению в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ .

«Сергею Денисенко предъявлено обвинение в умышленном убийстве бывшего командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, а также незаконном обороте оружия», – сказано в сообщении пресс-службы СК РФ.

10 июля замначальника городского отдела по мобилизационной работе, а также бывший командир подлодки «Краснодар» Станислав Ржицкий был убит четырьмя выстрелами в спину и грудь. На следующий день по подозрению в причастности к убийству был задержан 64-летний Сергея Денисенко.