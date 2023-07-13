Подозреваемый в убийстве Ржицкого опроверг связи с Украиной

Подозреваемый в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого опроверг свою связь с Украинскими спецслужбами. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я с ними не работаю», – ответил подозреваемый Сергей Денисенко на вопрос о том, связано ли убийство со спецслужбами Украины.

Кроме того, подозреваемый также добавил, что убийство стало его личным решением, за которое ему никто ничего не обещал. По словам Денисенко, он не знал, что Ржицкого уволили из армии ещё до начала СВО.