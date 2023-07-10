В Краснодаре убит замначальника отдела по мобилизации
В Краснодаре неизвестный застрелил замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Источник пояснил, что неизвестный несколько раз выстрелил в Ржицкого, а затем скрылся.
Собеседник агентства отметил, что мотив и обстоятельства преступления выясняются. Полиция возбудила уголовное дело по статье об убийстве.
По предварительным данным, офицер был застрелен во время утренней пробежки. Преступник выстрелил в него 4 раза и удалился. От полученных ранений мужчина скончался на месте.
Уточняется, что Ржицкий был капитаном второго ранга, до поступления на службу в городской отдел по мобилизации командовал подводной лодкой «Краснодар».
Рамблер: главные новости