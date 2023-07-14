Названа причина взрыва машины в Белгороде

Уточняется, что взрывчатка могла быть установлена под днищем автомобиля.

«По предварительным данным, 14 июля 2023 года во дворе многоквартирного жилого дома на улице Железнодорожной города Белгорода в момент движения легкового автомобиля сдетонировало неустановленное взрывное устройство, находившееся, предположительно, под днищем машины», – сообщили в ведомстве.

В Следственном комитете также добавили, что на месте происшествия работают соответствующие службы. Следователи проводят ряд судебно-медицинских экспертиз и осмотры территории в целях установления причастных к взрыву.