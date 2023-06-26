$84.66+0.5892.30+0.80

Россиянин получил 13 лет колонии за ограбление банка

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили, что суд в Находке приговорил к 13 годам лишения свободы мужчину, который украл из офиса местного банка 5,5 миллиона рублей. Об этом сообщает «Лента.ру».

Россиянин получил 13 лет колонии за ограбление банка
© ТАСС

Уточняется, что мужчину признали виновным по статьям «Разбой», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов», а также «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Согласно решению суда, обвиняемый был приговорён к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к штрафу в 550 тысяч рублей.

В материалах дела указано, что в декабре 2019 года обвиняемый напал на сотрудницу местного банка, вооружённый пистолетом и гранатами. Угрожая расправой, мужчина заставил потерпевшую довезти его до офиса кредитной организации, где он и похитил из хранилища 5,5 миллиона рублей.

Ранее Мособлсуд приговорил к 20 годам колонии строгого режима убийцу владельца бренда «Мясная империя» Владимира Маругова.

Рамблер: главные новости