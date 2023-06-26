Россиянин получил 13 лет колонии за ограбление банка

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили, что суд в Находке приговорил к 13 годам лишения свободы мужчину, который украл из офиса местного банка 5,5 миллиона рублей. Об этом сообщает «Лента.ру».

Уточняется, что мужчину признали виновным по статьям «Разбой», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов», а также «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Согласно решению суда, обвиняемый был приговорён к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к штрафу в 550 тысяч рублей.

В материалах дела указано, что в декабре 2019 года обвиняемый напал на сотрудницу местного банка, вооружённый пистолетом и гранатами. Угрожая расправой, мужчина заставил потерпевшую довезти его до офиса кредитной организации, где он и похитил из хранилища 5,5 миллиона рублей.