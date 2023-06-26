Мособлсуд вынес приговор по делу об убийстве владельца бренда «Мясная империя» Владимира Маругова по прозвищу «колбасный король», застреленного из арбалета в 2020 году в своей собственной бане на территории домовладения. Расправившийся с предпринимателем Александр Мавриди был осужден на 20 лет колонии строгого режима, а помогавший ему Паша Ахмедов — на 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Пятеро других подсудимых были осуждены от 6,5 до11,5 года заключения. Суд удовлетворил гражданские иски частично.

Перед началом оглашения приговора фигуранты пребывали на взводе. Они возмущались тем, что журналисты пришли их снимать. А подсудимый Иван Цуркану принялся бить ногой по бронированному стеклу клетки.

Александр Мавриди был признан виновным в убийстве, похищении человека, вымогательстве, отмывании преступных доходов, незаконном лишении свободы, побеге из-под стражи и незаконном обороте оружия (п. «ж» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 126, ч. 3 ст. 163, ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 313 и ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Основной пункт обвинения касался убийства в ночь на 2 ноября 2020 года владельца бренда «Мясная империя» Владимира Маругова, которого называли «колбасным королем». По данным следствия, это преступление Мавриди совершил вместе со своим подельником Пашей Ахмедовым. Бизнесмен был застрелен из арбалета в деревне Аносино городского округа Истра. Мавриди вину не отрицал.

Однако он утверждал, что не планировал убивать бизнесмена, а всего лишь хотел «поговорить с ним по-мужски», обсудив отношения с его бывшей женой Татьяной Маруговой, которая жаловалась ему на несправедливость при разделе имущества с экс-супругом. С ней, по словам Мавриди, он состоял в интимной связи. По версии Мавриди, он выстрелил в Маругова из арбалета, когда тот пошел в атаку и принялся бить его кочергой. Ахмедов заявил, что Мавриди не предупредил его о своих планах, когда взял с собой.

После задержания Мавриди на его съемной квартире в Строгине следователи обнаружили заложника — известного московского адвоката Алексея Завгороднего, прикованного к кровати наручниками, и охранявшего его Константина Барского. Следствие установило, что юрист был пленником два года. Его по доверенности заставили переписать имущество на сумму более 71 млн рублей.

В августе 2021 года Мавриди и четверо уроженцев Молдавии сбежали из изолятора временного содержания в Истре, однако впоследствии всех поймали.

Вместе с Александром Мавриди перед судом предстали еще шесть человек: Паша Ахмедов, Константин Барский, Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря.

Ахмедову вменялось в вину незаконное лишение свободы и соучастие в убийстве (ч. 3 ст. 127 и ч. 2 ст. 105 УК РФ), Константину Барскому — похищение человека (ч. 2 ст. 126 УК РФ), а Бунтару, Грозаве и Тетере — побег из-под стражи (ч. 2 ст. 313 УК РФ). В ходе процесса Барский был удален из зала до конца разбирательства за оскорбление судьи.

В рамках уголовного дела потерпевшие заявили иски о возмещении морального вреда к Александру Мавриди и Паше Ахмедову. Гражданская жена погибшего Сабина Газиева просила взыскать с убийц мужа в пользу нее и несовершеннолетних сыновей 16 млн рублей, а мать погибшего Любовь Маругова — 20 млн рублей. По мнению потерпевших, убийство бизнесмена было совершено по найму, а не случайно.

Ранее Мавриди носил фамилию Прудников и в годы жизни в Казахстане, по данным СМИ, являлся членом ОПГ Айки-Айгуль Ослановой по прозвищу Айка Бегемот. Он был дважды судим, но освобождался от уголовной ответственности в связи с психическим заболеванием. В ходе процесса в Мособлсуде была поведена дополнительная экспертиза, которая признала его вменяемым.