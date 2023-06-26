Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии ученого ЦАГИ по делу о госизмене

Мосгорсуд в понедельник приговорил к 12 годам колонии строгого режима профессора МФТИ, сотрудника Центрального аэрогидродинамического института им. Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) Валерия Голубкина по делу о государственной измене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал виновным Голубкина по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе.

Дело о госизмене против Голубкина возбудили 12 апреля 2021 года. В этот же день его арестовали и отправили в СИЗО "Лефортово". Как утверждают представители защиты Голубкина, в 2018 году руководством ЦАГИ он был привлечен к работам по международному проекту HEXAFLY-INT по созданию гиперзвукового пассажирского самолета. Следствие утверждает, что в двух отчетах по проекту, которые по указанию своего начальника Анатолия Губанова Голубкин передал коллегам из Нидерландов, содержалась государственная тайна.