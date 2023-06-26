Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии ученого ЦАГИ по делу о госизмене
Мосгорсуд в понедельник приговорил к 12 годам колонии строгого режима профессора МФТИ, сотрудника Центрального аэрогидродинамического института им. Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) Валерия Голубкина по делу о государственной измене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Суд признал виновным Голубкина по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе.
Ранее прокурор просил приговорить ученого именно к такому сроку лишения свободы. Фигурант вину не признал. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, так как оно содержит секретные материалы.
Дело о госизмене против Голубкина возбудили 12 апреля 2021 года. В этот же день его арестовали и отправили в СИЗО "Лефортово". Как утверждают представители защиты Голубкина, в 2018 году руководством ЦАГИ он был привлечен к работам по международному проекту HEXAFLY-INT по созданию гиперзвукового пассажирского самолета. Следствие утверждает, что в двух отчетах по проекту, которые по указанию своего начальника Анатолия Губанова Голубкин передал коллегам из Нидерландов, содержалась государственная тайна.
Губанов был арестован 3 декабря 2020 года. Он также обвиняется в госизмене.
Голубкин - доктор технических наук, профессор, ведущий научный сотрудник ЦАГИ, автор более 120 научных работ в области аэродинамики.