Гражданка России без вести пропала во Вьетнаме

Проживающая во Вьетнаме 43-летняя гражданка России перестала выходить на связь с друзьями и родственниками. Три месяца назад она родила ребёнка от местного жителя. Об этом сообщает «Фонтанка».

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Отмечается, что женщина переехала из России три года назад. Во Вьетнаме она занималась преподаванием английского языка, а в марте родила дочь от местного жителя. В июне женщина решила посетить столицу страны, чтобы позже обнулить разрешенный срок пребывания во Вьетнаме через пересечение границы на автобусе. Но обратно россиянка уже не вернулась – она перестала выходить на связь и не отвечает на телефонные звонки.

При этом возлюбленный женщины, от которого она родила дочь, также заявил, что не может до неё дозвониться. Однако старшая дочь гражданки России подозревает, что он может быть замешан в её исчезновении.

«Она родила 3 месяца назад и не могла бросить ребенка! Разумеется, я подозреваю, что могло случиться худшее. Я думаю, что ее убили или ей подкинули наркотики. Есть ее последняя переписка, где она описывает, что ее сожитель употребляет наркотики и ворует ее деньги, и она могла, например, угрожать ему полицией», – заявила она.