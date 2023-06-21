$84.25+0.0192.00-0.07

Два человека пропали без вести после взрыва здания в Париже

Парижские спасатели ведут поиск двух человек, которые могут находиться под завалами здания, разрушенного в результате взрыва. Они считаются пропавшими без вести.

По данным департамента полиции, в результате ЧП пострадали по меньшей мере 29 человек, четверо из них получили "тяжелые ранения".

На место происшествия на улице Сен-Жак, 277 в пятом округе города рядом с Люксембургским садом прибыли около 270 пожарных, сообщил журналистам глава парижской полиции Лоран Нуньес. По его данным, возгорание локализовано.

Появились подробности взрыва в Париже

Прокурор Парижа Лора Бекко, расследующая инцидент, сказала, что на данный момент выявлены признаки взрыва газа внутри здания, сообщает BFMTV. Следователи, по ее словам, будут опираться на показания пострадавших.

В результате взрыва и пожара часть здания обрушилась. Напомним, в помещениях исторической постройки располагаются Парижская американская академия, а также школа моды и дизайна. Все студенты академии в Париже находятся в безопасности, отмечается на ее сайте.

Власти пока не позволили местным жителям вернуться в свои дома на близлежащих улицах. Женщина по имени Энн рассказала CNN, что находилась в своей квартире, примерно в 500 метрах от места происшествия, когда произошел взрыв.

- Это было похоже на землетрясение, окна стучали друг о друга, - сказала она.

Живущая на соседнем проспекте другая собеседница телеканала, не пожелавшая назвать свое имя, рассказала, что ее двери захлопнулись от взрыва.

Президент Франции Эмманюэль Макрон не отреагировал оперативно на происшествие в столице республики. Лишь спустя несколько часов он поблагодарил аварийные службы за быструю мобилизацию во время мероприятия, организованного в честь Праздника музыки в Елисейском дворце, сообщает Le Figaro.

Власти Парижа создали оперативную группу для ликвидации последствий взрыва. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин, который в настоящее время находится в Нанси на востоке страны, прервет свою поездку и вернется в столицу, сообщили СМИ.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители