Два человека пропали без вести после взрыва здания в Париже

Парижские спасатели ведут поиск двух человек, которые могут находиться под завалами здания, разрушенного в результате взрыва. Они считаются пропавшими без вести.

По данным департамента полиции, в результате ЧП пострадали по меньшей мере 29 человек, четверо из них получили "тяжелые ранения".

На место происшествия на улице Сен-Жак, 277 в пятом округе города рядом с Люксембургским садом прибыли около 270 пожарных, сообщил журналистам глава парижской полиции Лоран Нуньес. По его данным, возгорание локализовано.

Прокурор Парижа Лора Бекко, расследующая инцидент, сказала, что на данный момент выявлены признаки взрыва газа внутри здания, сообщает BFMTV. Следователи, по ее словам, будут опираться на показания пострадавших.

В результате взрыва и пожара часть здания обрушилась. Напомним, в помещениях исторической постройки располагаются Парижская американская академия, а также школа моды и дизайна. Все студенты академии в Париже находятся в безопасности, отмечается на ее сайте.

Власти пока не позволили местным жителям вернуться в свои дома на близлежащих улицах. Женщина по имени Энн рассказала CNN, что находилась в своей квартире, примерно в 500 метрах от места происшествия, когда произошел взрыв.

- Это было похоже на землетрясение, окна стучали друг о друга, - сказала она.

Живущая на соседнем проспекте другая собеседница телеканала, не пожелавшая назвать свое имя, рассказала, что ее двери захлопнулись от взрыва.

Президент Франции Эмманюэль Макрон не отреагировал оперативно на происшествие в столице республики. Лишь спустя несколько часов он поблагодарил аварийные службы за быструю мобилизацию во время мероприятия, организованного в честь Праздника музыки в Елисейском дворце, сообщает Le Figaro.