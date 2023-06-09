Односельчане владельца «Мистер Сидр» раскрыли подробности его жизни

Владелец предприятия, на котором разливали «Мистер Сидр», Анар Гусейнов имеет жену и четырехлетнего сына, его семья живет закрытой, но обеспеченной жизнью. Об этом StarHit рассказали его односельчане.

По данным журнала, Гусейнов прописан в прописан в самарском селе Старый Буян. Там также проживают его родители. После сообщений, что напиток «Мистер Сидр», который привел к массовым смертям, производился с применением конфиската, который был куплен еще в 2012 году, односельчане бизнесмена заявили, что у него были связи с полицейскими и обратили внимание, что его сестра и жена имеют медицинское образование. Они задались вопросом о том, неужели они не могли объяснить Гусейнову различия этанола от метанола.

Также у бизнесмена есть четырехлетний сын. Семья живет в одной из квартир элитного комплекса в Самаре, окна которой выходят прямо на Волгу. При этом у него есть постоянная прописка в селе Старый Буян, где живут его родители.

«Анар спокойный всегда был, без выкидонов. Родители у него вроде неплохие. Мама дома сидит, а папа — не знаю. Они нелюдимые, ни с кем из села особо не общаются, поэтому про них никто ничего не знает. Пацан как пацан, нормальный. Виделись, здоровались, спрашивали, как дела. Но про бизнес никогда не разговаривали. Я знал, что он продавал пиво, а про торговлю сидром вообще без понятия был. Знаю, что катается на BMW М5», — рассказали StarHit жители села.

О том, что семья Гусейнова была зажиточной подтвердили и ученики школы, куда ходил бизнесмен. Один из них назвал его «выпендрежным мальчиком из богатенькой семьи, высокомерным и очень надменным».

«Не скажу, что семья прямо в шелках жила, но при деньгах всегда была. Короче, "Мистер Сидр" делал мистер…» — добавил он.